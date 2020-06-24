جمهور راغب علامة في العالم.. إليكم هذا الخبر

أكد السوبرستار راغب علامة أنه أنتهى من تسجيل بعض الأغاني من ألبومه الجديد، وهو حالياً يدرس الوضع الراهن كي يتخذ القرار حول كيفية طرح الأغنيات التي أنتهى من تسجيلها حيث ينتظر استقرار الأوضاع بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وكشف علامة لـ “اليوم السابع” أن الألبوم يتضمن محتوى جديد من ناحية الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، حبث يضم أغان باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسي وغيرها.

آخر أعمال راغب علامة أغنية مستوحاة من أجواء فيروس كورونا وتحمل عنوان “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي. الكليب صوره المخرج سامي صعب الذي أظهر “علامة” في البداية وهو يسير عند تقاطع شارع الرينغ في وسط بيروت، حيث خلت الشوارع من الناس وزحمة السيارات وكان واضعًا قناعًا واقيًا على وجهه. في المشهد التالي، يطل راغب من منزله مخاطباً الطاقم الطبي والمسعفين وفرق الإنقاذ والصليب الأحمر والقوى الامنية وكل العاملين في ظل الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا المستجد.