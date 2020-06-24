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شكرا لقرائتكم صورة صادمة.. نجاة ممثلة سعودية بعد حادث مرور خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تعرضها لحادث سير خطير قبل أيام في الرياض، نجت الممثلة السعودية، نوف الناصر من الموت، فيما كسر ساعدها ما تطلب ترميماً في عملية جراحية استغرقت 16 ساعة متواصلة، وهي خطوة اتخذها الأطباء تفادياً للبتر.
ووصلت الفنانة إلى المستشفى بحالة صعبة، حيث فقدت وعيها نتيجة اصطدام سيارتها بشاحنة كبيرة كانت أمامها، وسرعان ما تلقت الإسعافات الأولية ثم أدخلت فورا إلى العمليات.
وذكرت الفنانة في مقطع فيديو لإحدى الوسائل الإعلامية، أنها كانت منشغلة باستعمال الهاتف النقال لحظة وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها فقدت وعيها ولم تستعده إلا بعد خروجها من غرفة العمليات بعد 16 ساعة متواصلة تحت الجراحة.
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