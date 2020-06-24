شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أنشطة دار الأوبرا المصرية منتصف يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعودة النشاط الثقافى والفنى اجتمعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برؤساء الهيئات والقطاعات لبدء تنفيذ خطط استئناف العمل تدريجيا فى جميع المواقع الثقافية والفنية اعتبارا من منتصف شهر يوليو المقبل .

وخلال الإجتماع قالت عبد الدايم أن عودة الفعاليات الثقافية والفنية يعد مردودا إيجابيا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات ، وشددت على ضرورة تطبيق بالإجراءات الإحترازية التى أقرتها الدولة والمتمثلة فى الإلتزام بشغل نسبة 25 ‎%‎ فقط من الطاقة الإستيعابية لكافة المنشآت الثقافية وإتخاذ التدابير الوقائية الصحية ومراعاة مسافات التباعد الى جانب طرح دليل إرشادى توعوى للحفاظ على السلامة العامة للجمهور ، مؤكدة أنه جارى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات فى جميع المواقع.

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وأوضحت أن القرار يشمل المتاحف ومعارض الفنون التشكيلية - عروض السيرك القومى - مسارح الدولة - عروض دار الأوبرا - الندوات والأمسيات الثقافية والفكرية - استكمال بعض الأنشطة التى كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا - منح التراخيص الخاصة بالمصنفات الفنية وتابعت أن الأنشطة ستبدأ بالمسارح المفتوحة التى تم انشاءها خلال فترة الصيف ، وتابعت انه سيتم استمرار تقديم الخدمات الثقافية الإلكترونية أونلاين من خلال قناة وزارة الثقافة باليوتيوب والموقع الرسمى لها على شبكة الانترنت وتطوير واثراء محتواهما.

واعربت عن سعادة الوسط الثقافى والفنى بالقرار وعودة الجمهور الى مقرات التنوير والذى يعد الطاقة المولدة للحراك الإبداعى ، مشيرة الى ان البرامج التى تم اعدادها تعكس دور الثقافة والفنون فى المجتمع باعتبارهما من الركائز الهامة للتنمية والتطور .