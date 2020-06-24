شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ابنة السفير .. "أكين" يخطف "ناري" فى الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من مسلسل " ابنة السفير" أظهرت شغف المشاهدين بالمسلسل، فرغم توقف تصوير العمل قبل أخر حلقتين بسبب انتشار فيروس كورونا، لأكثر من شهر، إلا أن أخر حلقتين حظيا بمشاهدة مرتفعة، وهو ما جعل اسم المسلسل يتصدر قوائم التريند.

والحلقة الأخيرة من الموسم الأول من "ابنة السفير" حصلت علي الكثير من الإشادات من قبل المتابعون ، حيث نشرت الصحفية التركية الشهيرة بيرسين تغريدة قالت فيها: "حلقة نهاية الموسم من مسلسل ابنة السفير التي ستعرض الليلة ستكون قوية جدا أنصحكم أن لا تفوتوها".

وبالفعل الحلقة كانت مشوقة للغاية وكافية لأن ينتظر الجمهور الموسم الثاني من المسلسل والذى من المقرر أن يعرض سبتمبر القادم.

وشهدت الحلقة الأخيرة من"ابنة السفير" قيام "أكين" باختطاف "ناري" ومحاولة "سانجار" اللحاق بهما، ليقوم "أكين" بأمر رجاله بإطلاق النار عليه، ليغرق "سانجار" في البحر وهو مصاب دون أن يعرف ماذا جرى له أو إن كان سيتم إنقاذه.

Advertisements

فيما كانت أحداث الحلقة بمجملها تتحدث عن اختفاء "ملك" وضياعها في الغابة ومحاولة البحث عنها، وعلى الجانب الآخر لم تغفل "إيلفان" عن تهديد عرش "منكشة" في القصر ورد أفعالها السيئة لها، من خلال إقناعها والدة "سانجار" بتعيين "لوكي" الحبيب السابق لـ "منكشة"، إضافةً إلى عودة "سانجار" و"ناري" إلى ساحة المحكمة لأخذ وصاية "ملك".

ويذكر أن طاقم العمل لن يعود إلى إسطنبول وإنما سيستمر في تصوير حلقات من الموسم الثاني لعرضها في وقتها المناسب.

ويذكر أن المسلسل الذي تدور أحداثه حول علاقة حب تجمع بين ابنة سفير وفلاحٍ بسيط، وتغيب يوم زفافها الذي يتفقان عليه لتظهر من جديد في زفافه من امرأةٍ أخرى وقد أنجبت له طفلة، وسط أحداثٍ عائلية متشابكة، حصد الكثير من نسب المشاهدة وتمكن من أن يكون المسلسل الأكثر حديثا عبر منصات التواصل الاجتماعي، هو وبطلته الرئيسية نسليهان أتاجول.