شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر بدون كمامة مخترقا قرار الإجراءات الاحترازية في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم جيرارد بتلر وهو بدون كمامة علي شاطئ فينسيا بلوس أنجلوس مخترقا قرار إرتداء الكمامات بالأماكن العامة والمتنزهات وذلك أثناء قيامه بنزهة علي الدراجة حيث لم يراعي التباعد الإجتماعي رغم عدم إرتداء الكمامة.

يلعب النجم العالمي جيرارد بتلر دور عميل سري في فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذي يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون ، بناءً على تجاربه في وكالة الاستخبارات الدفاعية في أفغانستان.

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الفيلم يشارك في سوق مهرجان كان السينمائي والذي بدء فاعلياته اليون الأثنين أونلاين ويتولي إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.

شارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى.