شكرا لقرائتكم خبر عن نور هشام سليم: أمر بفترة صعبة و بعد موت سارة حجازي شعرت إني وحيد فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نور ابن الفنان هشام سليم رسالة جديدة فى ظل حالة الجدل التي أثارها مجددا، حيث أكد أنه منذ يوم إعلان تحوله جنسيا يمر بفترة صعبة و بعد موت الناشطة سارة حجازي شعر أنه وحيدا.

وكتب عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام": "من يوم ما أعلنت إنى تحولت جنسيًا وكما قال أبي يومها، أنا أمر بفترة صعبة جدًا، لأن هناك كثير أمثالي يخاطبوني ويريدون أن أساعدهم كإني أملُك القدرة على فعل شيء، وأنا لا استطيع أن أساعد نفسي".

وتابع :"عند موت سارة شعرت بأنني وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها وذلك لكل السُباب الذي ناب هذه الفتاة حتى بعد موتها.. لقد تعلمت أن ندعى لأي ميت أن يرحمه الله لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها وتمنت لها الحرق، أين الرحمة".

وكان ظهر نور هشام سليم، في مقطع فيديو جديد بثه عبر الاستوري الشخصي له بموقع انستجرام، ليدافع عن المثليين ومعاناتهم في التعامل مع الأخرين، مدافعاً عن سارة حجازي التي انتحرت منذ أيام.

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وقال ابن هشام سليم المتحول جنسيًا: "اللى راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقي منافق، اللى راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق، واللى هيجي يقول لا أصل دا الدين ودا الإسلام، لا دا دينك انت وحياتك انت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك".

وأضاف نور هشام سليم في حديثه: "فين الإنسانية يا جماعة، اللى هيجي يقول لا أصل انت عادى بس المثليين والمثليات حرام، هقولكم حاجة أنا مكنش في خلل هرموني، ولا كان في حاجة، دا مكنش تصحيح، دا كان تحويل، فا انا قدام ربنا اللى عملته دا غلط، بس انتو كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود يأكلك".

واستطرد ابن الفنان هشام سليم حديثه في الدفاع عن المثليين، قائلاً: "هتقولوا عليا كدا لما اموت؟ عادي مش فارقلي، بس لو انت بتشرب وبتزني وبتحشش، أنا زي زي سارة حجازي، واللى مش راضي بيها مش راضي بيا، واللى مش راضي بيها مش عاوزة عندي".