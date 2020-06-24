شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لـ"السياسيين": ستموتون ولن تأخذوا معكم إلّا العار لكم ولأحفادكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم النجم اللبناني راغب علامة، السياسيين والحكومة اللبنانية بسبب تراجع الأوضاع في البلاد بسبب الخلافات السياسية، ووجه رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "الى كل من أوصل بلدنا الرائع الى هذه الحالة المعقدة والصعبة، أقول لكم: لعنكم الله، وسيلعنكم التاريخ، لا تفرحوا بكل ما سرقتوه من الناس ومن الدولة لأن الله بمهل ولا يهمل".

وأضافا الفنان راغب علامة في رسالته القاسية قائلا: "ستموتون ولن تأخذوا معكم إلّا العار لكم ولأولادكم وأحفادكم. وسيكون لقبكم بعد مماتكم : "مجرمين خونة".

وعلى جانب آخر، قال المطرب اللبنانى راغب علامة انه انتهى من تسجيل بعض الأغاني من ألبوم الجديد مضيفاً أنه يعمل حالياً على مراقبة الوضع الراهن حتى يتخذ قراره بكيفية طرح الأغنيات التى انتهى من تسجيلها حيث ينتظر استقرار الأوضاع بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا لطرح هذه الأغانى.

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وأوضح علامة لـ"الخليج 365" أن الألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، حيث يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، مشيراً إلى أنه أشبه بالكوكتيل، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

ومنذ أيام، احتفل المطرب اللبنانى راغب علامة، بمناسبة يوم الأب العالمى، من خلال نشر صورة قديمة تجمعه مع والده الراحل على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهما يلعبان "طاولة" ويكسو وجهيهما ضحكة من القلب.