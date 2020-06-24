شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتعاون مع عادل حقى فى أغنية "هقولها تانى"من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسني مع الموزع الموسيقي عادل حقي في أغنيه جديدة، تحمل اسم "هقولها تاني"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيي، ومن المقررأن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي موقع يوتيوب، حسبما صرح موزع الأغنية عادل حقي لـ"الخليج 365" مشيراً إلى أن تامر حسني يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور.

من ناحية أخرى، يستكمل فريق عمل فيلم "مش أنا" تصوير المشاهد المتبقية أول الشهر المقبل "يوليو" فى عدد من مناطق القاهرة، والذى يشارك فى بطولته كل من النجم تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق.

وكان العمل كان توقف بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.