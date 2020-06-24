سبب غضب شكران مرتجى وهجومها على البرامج الفنية ورسالتها للنجوم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة السورية شكران مرتجى، عن غضبها الشديد من بعض البرامج التلفزيونية بسبب نوعية الأسئلة التي توجهها للضيوف حول الجنسيات وتقييمات النجوم.

شكرن مرتجى، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: ” حاج تسألوا الفنانين عن الدراما المشتركة حاج تسألوا الفنانين عن الخلافات حاج تسألوا الفنانات أسئلة تقييميه لمواهب الزميلات في نقاد وفي مختصين حاج تحطوا ع النار زيت حاج تولعوها وتمشوا”.

ووجهت شكران رسالة لزملائها من النجوم قالت فيها: “تعوا نتفق اتفاق ضمني ما نرد على أسئلة المصيدة من البعض وتعوا نآمن بالقسمة والنصيب وتوزيع الأرزاق من رب العالمين”.

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وأضافت: “بفيلم أمريكي ممكن ممثل أصله إيطالي أو إسباني وممثلة أصلها مكسيكي أو برازيلية بحياتنا ما سمعنا حدا حكا ع حدا الفن بيجمع مابيفرق ونحنا كل مالنا عم نفترق والله خلص، حبي للجميع وسامحونا وإن شاء الله كلنا نشتغل السنة الجاية إذا في شغل أنا يمكن أشتغل بأدوية التنحيف ترقبوني والله، مختتمة كلامها بقولها: “الفن بيجمع ما بيفرق”.

يذكر أن الأعمال المشتركة اللبنانية والسورية، هي حل من الحلول التي لجأت إليها شركات الإنتاج والفنانون أمام الوضع العربي غير المستقر الذي تعيشه بعض الدول للنهوض بالفن والدراما.

وكان عدد من النجوم اللبنانيين قد انتقد مشاركة واستحواذ النجوم السوريين على الدراما اللبنانية وذلك على حساب مشاركتهم فيها.