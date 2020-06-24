جوني ديب بطل مسلسل كارتوني جديد "Puffins"

أحمد جمال أحمدالأربعاء 2020/6/24 11:21 ص بتوقيت أبوظبي
يستعد النجم الكبير جوني ديب للمشاركة في مسلسل رسوم متحركة جديد، بعنوان Puffins، يشارك خلاله بأدائه الصوتي في تجسيد شخصية باسم "جوني باف".
وذكرت مجلة "فارايتي" أن المسلسل الجديد الذي يتم العمل على إنتاجه حاليا سيعرض على 250 حلقة، وستدور أحداثه حول مجموعة من الطيور تخضع للعبودية تحت إمرة حيوان فظ، مما يمنح الصغار شرحا عن العدالة والعنصرية والمساواة في الحقوق وغيرها.
ومسلسل الرسوم المتحركة ستنتجه شركة Iervolino Entertainment المملوكة للإيطاليين "أندريا ليرفولينو"، و"مونيكا باكاردي".
وأفادت بأن رسائل مثل رفض العنصرية والتوعية بالحفاظ على البيئة، ستبث عبر نص وحلقات المسلسل، لتوعية الأطفال بها، وفقا لبيان رسمي صادر عن الشركة المنتجة كشفت من خلاله عن تفاصيل المسلسل.
وسبق لشركة Iervolino Entertainment الإيطالية للإنتاج أن عملت مع النجم جوني ديب في أعمال فنية أخرى، أبرزها فيلم Waiting for the Barbarians الذي شارك في بطولته النجم روبيرت باتينسون، ومارك رايلانس.
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