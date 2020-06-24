"ذا كومي رول".. مسلسل تلفزيوني عن الصدام بين ترامب وكومي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت قناة شوتايم إن مسلسلا تلفزيونيا عن الصدام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 سيذاع قبل توجه الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في نوفمبر ٢٠٢٠.

وكان الموعد المبدئي الذي تحدد الأسبوع الماضي لعرض المسلسل القصير "ذا كومي رول" الذي يوصف بأنه "رواية من وراء الستار للأحداث المضطربة تاريخيا التي تحيط بانتخابات الرئاسة عام 2016 وما أعقبها" هو أواخر نوفمبر ٢٠٢٠

ويسعى ترامب للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

لكن متحدثا باسم قناة شوتايم الفضائية قال "سنعلن عدة تغييرات لجدول برامجنا ومسلسل (ذا كومي رول) سيعرض قبل الانتخابات على الأرجح".

ولم تقدم قناة شوتايم، وهي إحدى وحدات مجموعة فياكوم سي.بي.إس الإعلامية، سببا للتغيير لكنه جاء في أعقاب بيان صادر عن كومي وحديث معد البرنامج عن شعوره بخيبة الأمل.

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وأكد كومي في بيان لصحيفة نيويورك تايمز "لا أتفهم لماذا تؤخر سي.بي.إس مسلسلا عن أحداث جارية مهمة، وأتمنى أن تتاح للشعب الأمريكي الفرصة لمشاهدته قريبا".

وأدت إقالة ترامب لكومي عام 2017 إلى تحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات استمر 22 شهرا وأجراه المحقق الخاص روبرت مولر، ووثق مولر العديد من الاتصالات بين شخصيات في حملة ترامب الانتخابية وموسكو لكنه لم يتوصل إلى أدلة كافية على وجود تآمر جنائي.

وأوضحت شوتايم أن المسلسل التلفزيوني المكون من جزأين ومن بطولة جيف دانيالز الذي يجسد شخصية كومي والممثل الأيرلندي برندان جليسون في دور ترامب يستند إلى كتاب كومي الأفضل مبيعا (إيه هاير لوياليتي) أي "ولاء أسمى" إلى جانب مقابلات أخرى استمرت لأكثر من عام.

واعتذر بيلي راي معد البرنامج ومخرجه لفريق العمل عن توقيت عرض المسلسل في رسالة بالبريد الإلكتروني حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز وموقع ديدلاين الإلكتروني في هوليوود في وقت سابق الثلاثاء.

وقال بيلي في رسالته "كنا نتمنى جميعا عرض هذه القصة أمام الشعب الأمريكي قبل شهور من الانتخابات القادمة".