أحمد جمال أحمدالأربعاء 2020/6/24 10:53 ص بتوقيت أبوظبي
أكد النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جي كي سيمونز أنه مستمر في الظهور بالمزيد من أفلام عالم مارفل السينمائي بالمستقبل، بعد ظهوره المفاجئ في نهاية فيلم Spider-Man: Far From Home.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن سيمونز أدلى بتصريحات خلال ظهوره في برنامج بعنوان The Jess Cagle Show، أنه وقع عقود مع استديوهات مارفل للعودة للظهور بشخصية J. Jonah Jameson.
وكان الظهور الأول لهذه الشخصية، حين جسدها سيمونز في الأجزاء الأولى من فيلم "سبايدرمان"، التي كانت من بطولة النجم توبي ماجواير وطرحت على 3 أجزاء.
وعرفت هذه الشخصية، بأنها رجل الصحافة والإعلامي الكاره للأبطال الخارقين بمدينة نيويورك، وأنه دائم الهجوم على شخصية "سبايدرمان" تحديدا.
وفي حواره لبرنامج The Jess Cagle Show، قال سيمونز: "نعم سأعود في شخصية جوناه جيمسون، هذه هي الإجابة القصيرة لهذا السؤال".
وأضاف قائلا: "تأكد مشاركتي في عمل واحد قادم في المستقبل ضمن عالم مارفل السينمائي، بالإضافة لوجود عمل آخر إضافي قيد التطوير"، ما يعزز من فرص ظهوره بهذه الشخصية بالمستقبل أكثر من مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحفي الكاره لسبايدرمان.. "جي كي سيمونز" يعود لعالم "مارفل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.