الصحفي الكاره لسبايدرمان.. "جي كي سيمونز" يعود لعالم "مارفل"

أكد النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جي كي سيمونز أنه مستمر في الظهور بالمزيد من أفلام عالم مارفل السينمائي بالمستقبل، بعد ظهوره المفاجئ في نهاية فيلم Spider-Man: Far From Home.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن سيمونز أدلى بتصريحات خلال ظهوره في برنامج بعنوان The Jess Cagle Show، أنه وقع عقود مع استديوهات مارفل للعودة للظهور بشخصية J. Jonah Jameson.





وكان الظهور الأول لهذه الشخصية، حين جسدها سيمونز في الأجزاء الأولى من فيلم "سبايدرمان"، التي كانت من بطولة النجم توبي ماجواير وطرحت على 3 أجزاء.

Advertisements

وعرفت هذه الشخصية، بأنها رجل الصحافة والإعلامي الكاره للأبطال الخارقين بمدينة نيويورك، وأنه دائم الهجوم على شخصية "سبايدرمان" تحديدا.





وفي حواره لبرنامج The Jess Cagle Show، قال سيمونز: "نعم سأعود في شخصية جوناه جيمسون، هذه هي الإجابة القصيرة لهذا السؤال".

وأضاف قائلا: "تأكد مشاركتي في عمل واحد قادم في المستقبل ضمن عالم مارفل السينمائي، بالإضافة لوجود عمل آخر إضافي قيد التطوير"، ما يعزز من فرص ظهوره بهذه الشخصية بالمستقبل أكثر من مرة.