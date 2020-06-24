موقع “الخليج 365” ينفرد بكشف تفاصيل التعاون الجديد بين نادين ن. نجيم وشركة الصبّاح

بالتزامن مع انتهاء تصوير مسلسل 2020 استعداداً لعرضه في رمضان 2021، اجتمعت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع المنتج صادق الصباح للاتفاق على مشروع جديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة صبّاح أخوان صورة لنادين نجيم وصادق الصبّاح وهما يتفقان على عمل جديد ولكن دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

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وفي معلومات حصرية لموقعنا علمنا ان التعاون سيتجدد بين نادين والشركة بمسلسل قصير يتألف من 15 حلقة تقريباً، رومانسي “لايت كوميدي” جميل جداً ومن المتوقع عرضه قبل رمضان 2021، على ان تبدأ نادين التصوير بعد أسابيع قليلة كي يصبح العمل جاهزاً للعرض

وكانت نادين قد تعرضت لإصابة في يدها خلال تصويرها أحد المشاهد وذلك قبل انتهاء تصوير المسلسل منذ أيام قليلة.

وتجسد “نجيم” في المسلسل شخصية “النقيب سما” وهو من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، اخراج فيليب أسمر وبطولة نخبة من الممثلين ومن انتاج الصبّاح أخوان.