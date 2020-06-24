والدة حلا الترك في تعليق مثير للجدل: “أنا هي أمك رغمًا عنهم”

نشرت منى السابر صورة لابنتها الفنانة حلا الترك وهي بلباس التخرج وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وكتبت “السابر” على الصورة: “إبنتي الغالية وفرحتي الأولى حلا الترك.. مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين إبنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك وتعبت عليك وسهرت الليالي رغماً عنهم… أنا هي أمك… نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخوره بك فخوره بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكي في أعلى المراتب ابارك لكي نجاحك وجميع انجازاتك واتمنى من الله ان يحفظك من كل مكروه أنت وإخوتك”.

وأرفقت “السابر” التعليق بهاشتاغ #أم_حلا_وعبدالله_ومحمد

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وتعيش حلا الترك حالياً مع جدتها والدة محمد الترك في البحرين، وذلك بعيداً عن والدتها منى السابر بعد خلاف قوي بينهما ظهر الى العلن دفع بحلا الى مغادرة منزل والدتها والاقامة عند جدتها.

نذكر ان منى السابر منفصلة عن محمد الترك ولديهما ثلاثة أولاد وهم حلا وعبدالله ومحمد.

كما ان محمد الترك متزوج حالياً من الفنانة دنيا بطمة ولديهما طفلة تدعى غزل.