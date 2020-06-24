نجم الأفلام الإباحية رون جيريمي متّهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

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وجه الادعاء العام في الولايات المتحدة تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي لنجم الأفلام الإباحية رون جيريمي.

واتهمّ جيريمي بالاعتداء على 4 نساء بين عامي 2014 و2019. وتتراوح أعمارهن ما بين 25 و46 عاماً.

شارك رون جيريمي الذي يبلغ من العمر 67 عاماً، في أكثر من 2000 فيلم منذ انطلاقته في السبعينيات، وهو أحد أشهر ممثلي الأفلام الإباحية.

وفي حال ثبتت التهم، سيواجه عقوبة السجن 90 عاماً.

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وبحسب بيان لمدعي عام مقاطعة لوس أنجليس، جاكي لايسي، يواجه رون جيريمي واسمه الحقيقي رونالد جيريمي هيات، تهمة اغتصاب امرأة في الخامسة والعشرين من عمرها في منزل في وست هوليوود.

ويزعم أنّ الاعتداءات الثلاثة الأخرى، وقعت في حانة في الحيّ ذاته في لوس أنجليس بين عامي 2017 و2019.

وقال ممثلو الإدعاء إنهم سيطالبون بدفع كفالة قدرها 6.6 مليون دولار.

وكانت قد أسقطت تهمة بحقّه في قضية منفصلة عام 2016.

وذكرت مجلة "رولينغ ستونز" عام 2017 أن ما يزيد عن عشرة نساء اتّهمن جيريمي بارتكاب إساءات جنسية. لكنه ردّ قائلاً إنه "لم ولن يغتصب أحداً".