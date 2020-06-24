"قام بدور دوبلير لرشدي أباظة بعد وفاته".. ورد الجميل لحسين صدقي".. معلومات عن صلاح نظمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم الذكرى الـ102 لميلاد الفنان صلاح نظمي، إذ إنه من مواليد 24 يونيو 1918، وتميز النجم القدير بتقديم الأدوار المتنوعة التي جعلت الجمهور يلتفت له بمجرد الظهور في الكادر.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل..

-اسمه بالكامل صلاح الدين أحمد درويش

- ولد في الإسكندرية ووالده عمل بالصحافة، لكنه توفي بينما صلاح في السادسة من عمره.

- تخرج في كلية الفنون التطبيقية وعمل مهندسا عقب تخرجه.

- نظرا لحبه بالتمثيل، منذ أن كان طالبا في المدرسة، عمل مع فرقة فاطمة رشدي ومسرح رمسيس.

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- قدم أكثر من 200 عمل.

- ألف عملين هما: "المتهم، ساعة الصفر".

- اسم (نظمي) ليس اسم عائلته، وجاء صدفة حينما كان تلميذا يقرأ الشعر بأسلوب جميل، فسمعه أحد الأساتذة وقال: من أنظم هذا الشعر، فرد التلميذ: هو من نظمي، فقال الأستاذ: إذن أنت من الآن اسمك نظمي، حسب موقع السينما.

- قال نجله الوحيد "حسين" إن والده حزن بشدة بعد وفاة زوجته، مضيفا، في إحدى اللقاءات التليفزيونية: "كان أول مرة أشوفه بيعيط".

- قال حسين إن والده كان شديد في المنزل، ويفرض على البيت الهدوء بمجرد دخوله.



- أطلق على ابنه اسم حسين، ردا لجميل حسين صدقي، الذي تعاقد معه على فيلم وأعطاه مقدم كبير، حين علم أنه يمر بضائقة مادية قبل إنجاب ابنه.

- قام بدور دوبلير للفنان رشدي أباظة، الذي توفي خلال تصوير فيلم الأقوياء "1980"، فأكمل المشاهد دون أن يظهر.