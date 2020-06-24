محمد رمضان ينشر صورة مع زوجته:"مراتي وحبيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له رفقة زوجته "نسرين" عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "رمضان"، على الصورة قائلًا: "مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي".

وتفاعل عدد من متابعي رمضان مع الصورة، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "ربنا يخليكو لبعض دي قمر وتستاهلك ربنا يسعدكو يارب ويحفظلكوا أولادكم"، "ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم وميحرمكوش من بعض".

بينما علق عدد الفتيات على الصورة بطريقة غير لائقة، بينها: "أنا أحسن"، "أريد أن أكون زوجتك".

وشارك الفنان محمد رمضان في رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس"، بطولة نور، أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، محمد علاء، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، محمد مهران، دنيا عبد العزيز، أحمد فهيم، سلوى عثمان، ريم سامي، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

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