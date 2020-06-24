تراند اليوم : تدوينة فنان مصري شهير عن " زنا المحارم " تثير الجدل

أثار فنان مصري شهير موجة من الجدل بعد حديثه عن موضوع شائك.

و شن الشاعر والسيناريست أمير طعيمة هجوما شرسا على دفاع بعض النشطاء عن المثلية بعد وفاة الناشطة سارة حجازي.



وقال "طعيمة" في تغريدة عبر تويتر: بعد مادافعوا عّن المثلية الجنسية وبدأوا كمان يقنعوك إنها حلال، ده غير ان الالحاد ما يغضبش ربنا في حاجة..ما استبعدش يدافعوا عّن زنا المحارم بحجة ان الطرفين ما أذوش حد وانها حرية شخصية"



وأضاف: "احنا مَش شيوخ بس لما بنعمل معصية بنبقى عارفين انها معصية مَش بنغير ثوابت عشان نريح ضميرنا".

