تراند اليوم : بعد تعاطفه مع "سارة حجازي".. بلاغان إلى النائب العام ضد نجل هشام سليم

تقدم محاميان مصريان، ببلاغين ضد نور هشام سليم، وهو نجل الممثل المصري هشام سليم، الذي أعلن مؤخرًا عن تحوله جنسيًا، واتهماه بمحاولة "نشر المثلية الجنسية" في مصر.

وجاء ذلك بعد إعلانه على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفه مع الناشطة المدافعة عن حقوق المثليين سارة حجازي، التي انتحرت في كندا في 14 يونيو.

وكشف أنه لم يكن يعاني خللاً في الهرمونات، لكنه قرر تغيير جنسه من أنثى إلى ذكر، وأن ما فعله لم يكن تصحيحًا بل تحويلاً.

وأكد أن من يدعمونه بعد تحوله لذكر، يجب أن يدعموا سارة أيضًا، وشدد على أنه لم يكن عابر جنسي ولم يعاني من أي خلل هرموني وأن عملية التحول التي خضع لها يعلم جيدًا أنها خطأ أمام الله.

الأمر الذي أثار ضجة واسعة، وعلى الرغم من أنه حذف الفيديو، إلا أن محاميين توجه ببلاغين ضده للنائب العام المصري.

وقال المحامي أشرف فرحات، صاحب الدعوى، إن نور "نشر الفجور ودعا إلى المثلية الجنسية"، بحسب شكواه التي قدمها إلى النيابة الثلاثاء.

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فيما قال المحامي أيمن محفوظ، في بلاغه إلى النيابة، إن تصريح نور هشام سليم بأن "المثليين لهم حق في الشذوذ لانعدام الاختيار لهم، مبررًا دعوته .. بأن الشذوذ هو خلق من الطبيعة لهم، يُعد تجرؤا وإهانة للذات الإلهية التي كرمت الإنسان".

وكذب هشام سليم، تصريحات ابنه نور، قائلاً: "ابني نور اتولد كده، وأنا أكثر واحد عارف الحكاية وهو طفل، وأنا شخصيًا شايف إنه لابد أن يعيش حياته كما يشاء".

وأضاف: "يا ريت نرحم الناس دي شوية، ربنا اللي بيحاسب هؤلاء وليس أشخاصًا، الرحمة مذكورة فى القرآن أكثر من مرة".

وتابع الفنان المصري: "هناك الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من نفس مشكلة ابني نور ويتحدثون معه طول الوقت ويجب علينا أن نساعدهم في هذه المشكلة ونعرف ماذا يريدون".

وأردف: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هو من الطبيعي أن يدافع عن سارة حجازي ويتعاطف معها بعد انتحارها، خاصة أنه شعر بأن الناس سيرفضون الترحم عليه أيضًا مثلما فعلوا مع سارة".