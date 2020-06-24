تراند اليوم : رانيا يوسف ترد على صورتها العارية: أنا تربيت على الشورت والبكيني



ردت الفنانة رانيا يوسف على حالة الجدل والهجوم الكبير الذي شنه البعض عليها عقب نشرها صورة ظهرت فيها شبه عارية على شاطئ البحر.

وقالت رانيا يوسف في لقاء ببرنامج its show time عبر قناة "سي بي سي": "أنا اتربيت بشكل منفتح شوية ومكنش عندي قيود في موضوع اللبس.. يعني طول عمري بلبس بكيني وشورتات لما حد بيقول إني بلبس جرئ أنا مش شايفاها جرأة أنا شايفها ده الطبيعي بتاعي".

والفنانة رانيا يوسف أثارت جدلا على مواقع التوصل، مؤخرًا، بعد ظهورها بإطلالاتها أثناء قضاء إجازتها على البحر حيث ظهرت ترتدي كاش مايوه أظهر ساقيها.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورا تظهر فيها وهى ترتدى قبعة بيضاء، وملابس للبحر بنفس اللون، وتجلس على الرمال على أحد الشواطئ.