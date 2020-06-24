تراند اليوم : مستشفى أبوخليفة تكشف مكان استقرار الفيروس في جسد رجاء الجداوي

أكدت مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية بمصر، والتي تعالج فيها الفنانة المصرية رجاء الجداوي، استعادة الفنانة للوعي واستقرار حالتها دون تحسن أو تدهور.
وقال أحد الأطباء المعالجين لها في تصريحات لمواقع محلية، إن الفنانة رجاء الجداوي البالغه من العمر 82 عاماً، قد استعادت وعيها داخل غرفة العناية المركزة، وتبادلت الحوار مع الفريق الطبي المعالج.
وأشار المصدر إلى استقرار الحالة الصحية للفنانة دون تدهور أو تحسن، لافتا إلى أن الفيروس لا يزال كامنا في السائل المخاطي للأنف.
وكشفت المصدر سر عدم تعافيها من فيروس كورونا رغم تلقيها علاجا مكثفا للمناعة وجرعات البلازما. قائلا: "لم تنجح عقاقير رفع المناعة والفيتامينات في تحفيز خلايا الدم على مقاومته والقضاء عليه، بسبب عوامل السن وأنها تعاني من ضعف المناعة وبعض أمراض الشيخوخة".
وكانت رجاء الجداوي حصلت على جرعتين من بلازما الدم من أحد المتعافين على أمل شفائها من فيروس كورونا إلا أن الأمر لم ينجح بعد عمل 3 مسحات أثبتت إيجابيتها جميعًا واستمرار تواجد الفيروس في جسدها.