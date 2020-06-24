تراند اليوم : فتاة تحرج "محمد رمضان" بعد نشر صورته مع زوجته الحسناء

تلقى الممثل المصري محمد رمضان، عرضًا للزواج من معجبة به، بالتزامن مع نشره صورة له مع زوجته.

وبعد نحو أسبوعين من رده على تعليق "عنصري" عن لون بشرة ابنه في صورة سابقة نشرها، شارك رمضات، صورة مع زوجته على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رمضان في تعليق على الصورة: "مراتي وحبيبتي وشريكة نجاحي".

وأثارت الصورة تفاعلاً واسعًا بين متابعيه، وكان لافتًا تعليق واحدة من معجباته بتكون زوجته له، قائلة: "أريد أن أكون زوجتك".

يشار إلى أن رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، والذي حظي بنسبة مشاهدة عالية.

