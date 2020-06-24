"السيد بنفسجي" في المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام الرسوم المتحركة GOLDEN KUKER

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:43 صباحاً - يمثل فيلم الرسوم المتحركة «السيد بنفسجي» للمخرج أسامة أبو زيد الذي أنتجه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، مصر في مهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي الحادي عشر GOLDEN KUKER بمدينة صوفيا في دولة بلغاريا يوم 1 سبتمبر 2020.

Caption

الفيلم من إنتاج عام ٢٠١٩ سيناريو أحمد عبد الرحيم موسيقى هاني شنودة صوت رامي حسين ومونتاج مها رشدي وتدور أحداثه حول حريه الاختيار وكيف أنه لا يجوز فرض الأفكار على الآخرين، وأن التنوع والاختلاف يجعل للحياة نكهة ومذاق أروع.

واختير الفيلم للمنافسة في العديد من المهرجانات منها مهرجان الحامه - قابس - تونس 2020، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان 2019، مهرجان الأورومتوسطي لأفلام حقوق الإنسان القصيرة - بيروت 2020، ومهرجان البحرين السينمائي 2020.

Advertisements

كما تم إختيار الفيلم للمنافسة بالمهرجان السينمائى الدولى لانزاروت - أسبانيا 2020، اضافة الي المهرجان الدولى لسينما التحريك بالقيروان 2010.كما فاز الفيلم بجائزة البرادة البرونزية بمهرجان الحامة تونس - 2020

يذكر أن المخرج اسامة ابو زيد ومدير عام الانتاج بالمركز القومي للسينما وقام بإخراج العديد من الأفلام القصيرة منها "فيلم وهكذا، والهدية والسلام امانة".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"