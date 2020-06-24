"السيد بنفسجي" في المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام الرسوم المتحركة GOLDEN KUKER

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:43 صباحاً - يمثل فيلم الرسوم المتحركة «السيد بنفسجي» للمخرج أسامة أبو زيد الذي أنتجه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، مصر في مهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي الحادي عشر GOLDEN KUKER بمدينة صوفيا في دولة بلغاريا يوم 1 سبتمبر 2020.
الفيلم من إنتاج عام ٢٠١٩ سيناريو أحمد عبد الرحيم موسيقى هاني شنودة صوت رامي حسين ومونتاج مها رشدي وتدور أحداثه حول حريه الاختيار وكيف أنه لا يجوز فرض الأفكار على الآخرين، وأن التنوع والاختلاف يجعل للحياة نكهة ومذاق أروع.
واختير الفيلم للمنافسة في العديد من المهرجانات منها مهرجان الحامه - قابس - تونس 2020، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان 2019، مهرجان الأورومتوسطي لأفلام حقوق الإنسان القصيرة - بيروت 2020، ومهرجان البحرين السينمائي 2020.
كما تم إختيار الفيلم للمنافسة بالمهرجان السينمائى الدولى لانزاروت - أسبانيا 2020، اضافة الي المهرجان الدولى لسينما التحريك بالقيروان 2010.كما فاز الفيلم بجائزة البرادة البرونزية بمهرجان الحامة تونس - 2020
يذكر أن المخرج اسامة ابو زيد ومدير عام الانتاج بالمركز القومي للسينما وقام بإخراج العديد من الأفلام القصيرة منها "فيلم وهكذا، والهدية والسلام امانة".
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