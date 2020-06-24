كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مي عمر: أرفض مشاهد الإغراء مهما كان الثمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة مي عمر، إن هناك خطوطًا حمراء تراعي البعد عنها في التمثيل وأهمها البعد عن مشاهد الإغراء.

وأكدت خلال تصريحات صحفية أنا أحرص على تقديم عمل فني قوي وقيم وفي نفس الوقت يحترم حياء الجمهور وتقاليد الأسرة المصرية، والإغراء بالقطع مرفوض مهما كان الثمن.

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وأشارت إلى أنه بعد خبرة لا بأس بها تغيرت اختياراتي إلى حد، ما فأصبحت أكثر وعيًا وحرصا على تقديم شخصيات مختلفة وجديدة.