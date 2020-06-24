​جيمي فوكس يجسِّد شخصية تايسون في فيلم جديد

متابعة بتجـــــــــــرد: أكد الممثل جيمي فوكس الحائز على جائزة أوسكار أنه سيلعب دور مايك تايسون في فيلم سيرة ذاتية عن حياة الملاكم الأمريكي السابق للوزن الثقيل.

وتم الإعلان أن فوكس سيقوم بالدور الرئيسي في الفيلم، لأوّل مرة منذ عام 2014 وتم الكشف عن التفاصيل خلال حديث مع منتج هوليوود مارك بيرنبوم في مقابلة مباشرة على موقع “إنستغرام”، وأكد أن فوكس سيقوم بنظام تمرين مرهق استعدادًا للتصوير.

وقال المنتج “بيرنبوم”، إن القيام بالسير الذاتية أمر صعب، وأحيانًا يستغرق 20 عامًا لإنجازه، ولكنهم بدأوا بالفعل فى إنجاز الفيلم.

Advertisements

وكشف “فوكس” أنه التقى بتايسون لأول مرة بعد أداء الممثل، لاستاند آب كوميدي، وكان عمره 22 عامًا، وقال إنه رأى تايسون، البالغ من العمر الآن 53 عامًا، بشكل مختلف.

وكشف فوكس عن نظام تمرين مرهق استعدادًا للدور ليكون بالوزن المناسب، وقال: “الناس سوف يعتقدون أنني مايك تايسون”.

وولد فوكس فى 13 ديسمبر 1967، فى ولاية تكساس بأمريكا، وشارك فى أكثر من 60 عملا فنيا، أولها عام 1992 من خلال مشاركته فى فيلم Toys.. أما آخر أفلامه فكان Just Mercy عام 2019.