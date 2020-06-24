إليشيا كيز تُغني الموت وتُهدي جديدها الفني إلى روح هؤلاء

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة العالمية أليشيا كيز البالغة من العمر 39 عامًا، أغنية جديدة بعنوان “Perfect Way to Die” من ألبومها المقبل ALICIA.

الأغنية مستوحاة من قتل مايكل براون الذي قتل على يد الشرطة فى فيرجسون، وساندرا بلاند التي ماتت معلقة في زنزانتها في السجن في تكساس بعد أن أوقفتها الشرطة بسبب مخالفة مرورية بسيطة.

وكانت أليشيا أطلقت مؤخرًا، أغنية “Good Job”، المُخصصة لأبطال مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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وأدت أيقونة الموسيقى العالمية، الفائزة بجوائز جرامي 15 مرة، أغنيتها، للاحتفاء بالناس العاديين الذين برزوا كأبطال خلال أزمة كورونا.

أليشيا كيز كانت قد كتبت الأغنية مع زوجها المنتج سويز بيتز في العام الماضي، حيث كان غرضها إلقاء الضوء على الأبطال المجهولين في حياة “كيز” والاحتفاء بهم، ومنهم والدتها، وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، أدركت أليشيا أن رسالتها فى الأغنية تتناسب تمامًا مع اللحظة.