صالات السينما والمتاحف البريطانية تعيد فتح أبوابها 4 يوليو

متابعة بتجـــــــــــرد: تعتزم بريطانيا إعادة فتح دور السينما والمتاحف وصالات العرض اعتباراً من 4 يوليو المقبل، وهي خطوة إضافية في عملية رفع تدابير الإغلاق التي أعلنتها الحكومة مساء الاثنين، فيما تستمر الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بالانخفاض في المملكة المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الثلاثاء مرحلة جديدة في رفع تدابير العزل ستساهم في استئناف قطاع السياحة لنشاطه.

وفي حين رفع قسم كبير من الدول الأوروبية القسم الأكبر من إجراءات العزل، اتخذت الحكومة البريطانية حتى الآن خطوات محدودة في هذا الاتجاه.

واعتباراً من مطلع يوليو سيتمكن أيضاً مصففو الشعر والمكتبات والمنشآت الرياضية في الهواء الطلق، من استئناف النشاط.