بالفيديو – للمرة الأولى تعرفوا إلى ابن داوود حسين.. هل يشببه فعلاً؟

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو ظهر فيه للمرة الأولى أحد أبناء الفنان الكويتي داوود حسين. وجاء هذا خلال مقابلة أجريت معه على شاشة تلفزيون الكويت مؤخراً.

وطرح على الفنان خلالها سؤال عن سبب عدم ظهور ابنه على الشاشة وهو ما رد عليه من خلال دعوة الشاب إلى الجلوس إلى جانبه. واشار ممازحاً إلى انه سيلبي نداءه وأنه قد يحرمه من الميراث في حال لم يفعل ذلك.

وبالفعل حضر الابن وجلس إلى جانب والده مباشرة وهو ما دعا الأخير إلى ممازحته ثانية بدعوته إلى الجلوس في حضنه. وأطلق هذا موجة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على “إنستغرام”.

واشارت الكثير منها إلى أن الشاب يشبه الفنان إلى حد كبير ولفت آخرون إلى أنه يشبهه فقط من خلال صوته فيما نفى بعضهم وجود أي شبه. وجاء في التعليقات: “الابن صوته نسخة من صوت أبوه” و”يشبه أبوي بشكل مو طبيعي” و”داوود محترم وممثل قدير بس ابنه ما يشبهه”.