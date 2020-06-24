محمد عبده يتعرض لانتقاد لاذع.. ويتصدّر الترند السعودي

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدث ناشط سعودي على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة في أوساط المتابعين بسبب تعليق نشره مؤخراً على حسابه على موقع “تويتر” وتضمن حكماً مستغرباً على أداء الفنان السعودي محمد عبده.

وكتب المتابع: “وصلنا 2020 ولا زال البعض مصدقاً كذبة أن هذا فنان العرب”. وأضاف: “إليسا ووائل كفوري وسعد المجرد وماجد المهندس عمالقة الفن وقفوا على مسارح وتتوجوا بأعظم الجوائز للفن. وهذا ما يحبه الا السعوديين وأعتقد ما يعرفه إلا السعوديين. أتمنى نحترم الفن شوي قبل لا نقول أن محمد عبده فنان العرب “.

وواجه على إثر هذا موجة واسعة من الانتقادات حيث تم إطلاق وسم (هاشتاغ) “محمد عبده” و”أبو نوره” من أجل الدفاع عن الفنان.

ورأى الكثيرون أن الناشط لا يتمتع بالذائقة الفنية الرفيعة وأن عليه الاستماع بشكل جيد إلى أغنيات فنان العرب ليجد أن حكمه خاطئ تماماً. كما هاجمه آخرون لافتين إلى أنه لا يمكنه من موقعه الحكم على قامة فنية ذات تاريخ عريق مثل محمد عبده.