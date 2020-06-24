محمد رمضان يغازل شريكة حياته على طريقته الخاصة

عبّر النجم المصري محمد رمضان عن حبّه الكبير لزوجته بطريقة رومانسية لافتة، حيث قام بنشر صورة تجمعه معها عبر حسابه على موقع انستغرام. وكتب: “زوجتي وحبيبتي وشريكة حياتي”.

الصورة نالت اعجاب المتابعين الذين تمنوا لهما دوام الحب في حياتهما. وقد حظيت الصورة على الآلاف ما بين تعليق واعجاب.

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ويعيش رمضان نجاحاً كبيراً ونشاطاً فنياً بارزاً وذلك بعدما حقق في شهر رمضان 2020 نجاحاً ساحقاً في مسلسل “البرنس”، ثم أطلق أغنية تحاكي أجواء فيروس كورونا وقد حققت الأغنية أكثر من 14 ملايين مشاهدة بأسبوعين.

كما اعلن محمد رمضان عن تعاقده مع السيناريست بشير الديك لكتابة مسلسل “الإمبراطور أحمد زكي”، المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر “رمضان” صورة عبر حسابه على انستغرام مع الكاتب “بشير الديك” وكتب: “الحمدلله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/بشير الديك لتأليف مسلسل “الامبراطور أحمد زكي” إنتاج سينرچي”. وتابع “ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود”.