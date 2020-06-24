شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع روبى لتقديم "بدر البدور" مع مريم ناعوم ومحمد ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت إحدى الجهات المنتجة فى مفاوضات جادة مع الفنانة روبى للتعاقد معها لتقدم بطولة مسلسل "بدر البدور"والذ ى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وتكتبه مريم نعوم، ومن المفترض عرضه خارج الموسم الرمضانى، ولم يتم موعد تصوير العمل حتى الآن، غذ من العورف أن مريم ناعوم كانت قد كتبت تلك المشروع منذ أكثر من 4 أعوام.

ووصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة، حيث أستقرت روبى بشكل كبير على تقديم تلك المسلسل، لاسيما أن القائمون على العمل استقروا على المخرج محمد ياسين لاخراج العمل، الذى يعد أولى بطولات روبى المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ولم يوقع ياسين بشكل رسمى حتى الأن.

روبى تتنتظر استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط فى حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.