داليا مبارك تُغني لزوجها.. شاهدوا كيف تفاعل معها

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعًا مصوّرًا للفنانة السعودية داليا مبارك ظهرت فيه برفقة زوجها الأميركي.

وبدت وهي تؤدي إحدى الأغنيات باللغة العربية فيما يتفاعل هو معها بطريقة طريفة من دون أن يفهم معنى الكلمات التي تغنيها وهو ما دفعها إلى الضحك.

وكان آخر ظهر للفنانة داليا مبارك مع زوجها في فيديو أعادت نشره على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهرت فيه برفقة زوجها وهو يقدم لها الدعم والتشجيع بطريقة رومنسية قبل ذهابها للوقوف أمام الجمهور على المسرح. وبدا وهو يمسك بيديها قبل أن يقترب من وجهها ويتحدث إليها عن قرب ويبدو وكأنه يقوم بتقبيلها. وعلى هذا علقت: “معك طبعاً عرفت الحب ومن دونك ولا تسوى حياتي ؟لمين تهدون هذا المقطع؟”.