أحمد صلاح حسني يوضِّح أنّه يُفضّل الارتباط بفتاةٍ لا تضع مكياجًا

تحدّث الفنان أحمد صلاح حسني عن تفضيله الارتباط بفتاة لا تضع مستحضرات التجميل بشكل مبالغ فيه، لأنه يفضل البساطة في المظهر، كما تحدث عن الأساسيات التي لا يتغاضى عنها في مظهر الفتاة.

يحلّ الفنان أحمد صلاح حسني ضيف بشكل أسبوعي على برنامج "راجل و2 ستات" من تقديم شريهان أبو الحسن وهيدي كرم قد يهمك أيضا: أحمد صلاح حسني يكشف حقيقة إصابة أمير كرارة بكورونا هيدي كرم تنشر اخر كواليس برنامجها الجديد

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