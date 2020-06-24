ماجد المصري يكشف طريقة تعامُله مع العزل المنزلي ويوضّح أنّ "كورونا" أثَّر على الفن

أكّد الفنان ماجد المصري في تصريحات صحافية له أن أزمة "كورونا" أثرت بشكل سلبي على مجالات كثيرة، وليس الفن فقط، وقال: “أتمنى أن تنتهي الأزمة على خير، أما عن تأثيرها على الفن، فقد تسببت في توقف العديد من الأعمال، سواء الدرامية أو السينمائية، وكان ذلك أمرًا طبيعيًا بسبب الخوف على الأرواح الموجودة في اللوكيشن، وننتظر انتهاء هذه الأزمة حتى نعود لمواصلة أعمالنا".

وأضاف: "أعتقد بأن أزمة كورونا سوف تكون ذكرى سيئة، بسبب تأثر العديد من الأشخاص سواء الأسر التي فقدت بعضاً منهم، أو الذين لهم أصدقاء راحوا ضحية هذا الفيروس، ولا أعتقد أن هناك عملا دراميا من الممكن أن يتناول هذه الأزمة في الوقت الحالي، وإذا تم عمل فني عن هذه الأزمة أرى أنه سيكون في إطار كوميدي، كما أرى أن عدد المسلسلات التي تم طرحها في رمضان الماضي مقبول للغاية، والذي لم يحالفه الحظ بالعرض هذا الموسم سوف يعرض قريبًا، وأتمنى لهم جميعاً النجاح.

وعن تعامله مع كورونا في المنزل قال: “بالنسبة لكورونا أنا مع الالتزام، الالتزام بالقوانين بالحظر وبالنظافة، فالموضوع أصبح خطيراً ومش هزار ونحتاج جميعاً الاهتمام، ولا بد من ذلك لعدم انتشار الفيروس اللعين، ولا بد أن نواجه موضوع كورونا بمنتهى الالتزام، وأعيش أجواء عائلية جميلة مع أسرتي وأولادي، وأرى أنني كنت في حاجة للاستمتاع بفترة استجمام معهم”.

وتابع: “أنا الآن أقضي إجازتي مع أبنائي على البحر ورغم أنني حزين بسبب خلو الشواطئ من الرواد، إلا أن الهدوء الذي أجده هناك شيء جميل وكانت فرصة جيدة أن أستمتع مع عائلتي دون مضايقات، وأدعو أن يرحمنا الله برحمته، وبكرمه علينا سوف يقضي على هذا الفيروس قريباً، وأود أن أشير إلى أن هناك العديد من الأمراض التي يتعايش معها الإنسان، ولكن من الضروري الالتزام وتوخي الحذر.

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