آيتن عامر تُوضِّح أنّ أصدقاءها نصحوها بتقديم دورها في "فرصة ثانية"

أكّدت الفنانة آيتن عامر أنها سعيدة بردود الفعل التي وصلتها على شخصية "ريهام" التي جسدتها في مسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، التي شاركت فيه مؤخرًا خلال الماراثون الرمضاني الماضي.

وأضافت آيتن أن العمل كان مختلفًا وردود الفعل علية تأتي إليها يوميًا بشكل أسعدها وجعلها تشعر بنجاح التجربة على حد وصفها، وعن شخصيتها في المسلسل قالت آيتن: "العمل كان مختلفًا والدور تحديدًا كان بطباع غريبة لم أقدمها من قبل، كما أن كل من حولي من ممثلين وأصدقاء نصحوني بتقديم هذه التجربة، لأنها ستكون لها صدى جيد مع الجمهور بسبب ما بها من تفاصيل".

وتابعت: "الحمد لله ردود الأفعال أبهرتني على الشخصية بعد تقديمها في المسلسل، فهناك الكثير من الجمهور علق عليها بشكل جيد حول طريقة التمثيل وكذلك الأبعاد الخاصة بالشخصية وما بها من معاني وخلافه، وهذا أمر أثبتلي نجاح التجربة بالنسبالي".

"فرصة تانية"، من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل، ودارت أحداثه حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

قد يهمك أيضا:

عنبر تؤكّد سعادتها بالمشاركة في "سوق الحرير" من قلب البيئة الشامية

عامر تؤكّد "ريهام" في "فرصة تانية" كانت مُختلّة