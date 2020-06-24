شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم هوليوود يستمتعون بأشعة الشمس على الشاطئ رغم كورونا..شاهدهم بالمايوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو ان نجوم هوليوود لم يعودو قادرون علي الاستمرار في العزل المنزلي، الذى يمر به العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، فبعد ما ظهر العديد منهم من خلال السوشيال ميديا منعزلون في منزلهم طوال الوقت، ظهرت عدد منهم يستمتع وسط البحر والرمال، كنوع من تغير جو المنزل المنزلي المستمر منذ 4 شهور تقريبا.

جينيفر لوبيز بالمايو (1)

جينيفر لوبيز بالمايو وظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز علي يخت وترتي بمايوه Guess، المثير سعره 44.99 استرليني، ولم تظهر الصور من كان برفقة جييفر وهي تستمتع وسط البحر.



سارة جيسكا باركر بالمايو Advertisements

سارة جيسكا باركر بالمايو

سارة جيسكا باركر بالمايو في حين ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر وهى تستمتع بيومها علي الشاطئ في هامبتونز بنيويورك ، مع زوجها ماثيو بروديريك ، 58 عامًا، وبدت الممثلة البالغة من العمر 55 عامًا مذهلة في ملابس السباحة السوداء بمايوه سعره 292.97 استرليني، وهي تتجول علي الرمال، وتقرأ وهي مستلقاه تحت اشعة الشمس.

بريتني سبيرز وحبيبها وعلي جانب اخر ظهرت النجمة العلمية بريتني سبيرز وهي ترتدب المايو البكيني والكمامة بصحبة حبيبها الإيراني سام أصغر والذي ألتزم هو الأخر بارتداء الكمامة علي الشاطئ لطمان نزهة أمنة.

دي كابرو وحبيبته ومنذ يومين تقريبا رصدت عدسات المصورين النجم ليوناردو دي كابريو وهو يحتفل بعيد ميلاد حبيبته كاميلا موروني الثالث والعشرين على متن يخت فاخر بكاليفورنيا ، وظهر ليو وهو يرتدي كمامة و “شبشب” أثناء صعوده علي متن اليخت بينما رصدت عدسات المصوريين حبيبته وهي حافية القدمين.

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