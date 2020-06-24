شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شباب ينضمون لحكاية "أمل حياتى" مع حنان مطاوع بمسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم 6 فنانون شبابهم وهم نانسى صلاح، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، نور محمود، سمر علام، إلى فريق عمل حكاية "أمل حياتى"، بطولة الفنانة حنان مطاوع، ضمن مسلسل "إلا أنا"، من تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن المقرر استكمال عرضه على قناة dmc خلال الفترة المقبلة.



نور محمود

ويستعد فريق العمل لتصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، حيث تأجل تصويره قبل شهر رمضان لإنشغال الممثلين بأعمال أخرى، وكانت الجهة المنتجة قد تعاقدت مع كل من حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، حيث تعد حكاية أمل حياتى، ثالث الحكايات بعد أن عرض حكايتين هما " بنات موسى، وسنين وعدت. Advertisements

أحمد كشك

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.

وعرضت قناة ة dmc أول حكايتين من المسلسل خلال الفترة التى سبقت شهر رمضان المقبل، وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، على أن يتم تصوير الـ 4 حكايات المتبقين وعرضهم خلال الفترة المقبلة.