صور| هبة مجدي عفوية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: خضعت الفنانة هبة مجدي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت هبة في الصور بإطلالة عفوية، مرتدية "بلوزة" مشجرة، وعلق على الصور: "أشعر بالشمس على وجهك". وشاركت هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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