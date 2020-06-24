محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
تحدثت الفنانة روجينا، عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف زكي، بعد ما أجرى مؤخرًا عملية تركيب دعامات في القلب.
وقالت روجينا، إن أشرف زكي، أجرى العديد من المداخلات الهاتفية مع عدة برامج للحديث عن الفنانة رجاء الجداوي: "حزن واكتئب بسبب إصابتها بفيروس كورونا".
وروت روجينا تفاصيل ما حدث مع زوجها، في لقاء مع et بالعربي، قائلة: "صحي الفجر وقالي ألحقيني صدري روحنا على المستشفى وحصل اللي حصل".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. روجينا تكشف: الوعكة الصحية لـ أشرف زكي بسبب رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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