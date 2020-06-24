فيديو.. روجينا تكشف: الوعكة الصحية لـ أشرف زكي بسبب رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة روجينا، عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف زكي، بعد ما أجرى مؤخرًا عملية تركيب دعامات في القلب.

وقالت روجينا، إن أشرف زكي، أجرى العديد من المداخلات الهاتفية مع عدة برامج للحديث عن الفنانة رجاء الجداوي: "حزن واكتئب بسبب إصابتها بفيروس كورونا".

وروت روجينا تفاصيل ما حدث مع زوجها، في لقاء مع et بالعربي، قائلة: "صحي الفجر وقالي ألحقيني صدري روحنا على المستشفى وحصل اللي حصل".