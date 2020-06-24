صور| نيللي كريم تهنئ صديقتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى: نشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة صور مع إحدى صديقتها، عبر حسابها على إنستجرام، لتهنئها بعيد ميلادها. علقت نيللي على الصور: "عيد ميلاد لولتي، تستحقين الأفضل في حياتك،". يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم هو مسلسل "بـ100 وش"، في رمضان الماضي، كما أعلنت مؤخرا خطبتها، وتنتظر انتهاء إجراءات الحظر، للاحتفال بزواجها.

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