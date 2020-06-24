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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
بعد إثارته للجدل مؤخرًا، حرص نور نجل الفنان هشام سليم، على توجيه رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلاً: "أنا بمر بفترة صعبة جدًا".
وأضاف "نور": "من يوم ما أعلنت أني تحولت جنسيًا وكما قال أبي يومها، أنا أمر بفترة صعبة جدًا، لأن هناك كثير أمثالي يخاطبوني ويريدون أن أساعدهم كإني أملُك القدرة على فعل شيء، وأنا لا استطيع أن أساعد نفسي".
وتابع نجل الفنان الشهير: "عند موت سارة شعرت إني وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها وذلك لكل السُباب الذي ناب هذه الفتاة حتى بعد موتها".
واختتم رسالته قائلاً: "لقد تعلمت أن ندعى لأي ميت أن يرحمه الله لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها وتمنت لها الحرق، أين الرحمة؟".
ومنذ إعلان الفنان هشام سليم أمر تحول نجله الجنسي، وتعديل مساره، تلقى العديد من حملات الدعم التي تسانده هو ونجله، ولكن انقلبت الموازين بعد ظهور نجله في فيديو، مؤكدًا أنه لم يعانِ قط من الخلل الهرموني، ولم يجر عملية تصحيح هرموني بل تحويل جنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر نور هشام سليم: أمثالي يخاطبوني لمساعدتهم.. أين الرحمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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