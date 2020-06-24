كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريهام حجاج توجه رسالة للحاقدين! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن استيائها من الأشخاص التي تحقد وتحسد المشاهير على النعمة التي اعطها الله لهما.

وكتبت حجاج، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "أحب اقول للي بيكره حد لمجرد أنه مستكتر عليه رزقه وبيتمني زوال نعمته ونفسه يبقى مكانه... انت مشكلتك الحقيقية مش مع الشخص اللي انت بتكرهه عشان ربنا رزقه".

وأضافت: "إنت مشكلتك والعياذ بالله مع ربنا وأنت مش واخد بالك عشان حضرتك معترض على تقسيمة الرزاق للرزق.. وما أدراك بقا اللي مشكلته مع ربنا.. لا هو مؤمن ولا عمره حايبقى مرزق ولا حايشوف طيب في حياته أساسا".

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال ريهام حجاج، مسلسل "لما كنا صغيرين "الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وشاوكها في البطولة الفنان محمود حميدة وخالد النبوي.