كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. أول تعليق لروچينا على تجسيد محمد رمضان شخصية أحمد زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضافت: "لما لا نقوم بتكريم أحمد زكي محمد رمضان أو أي زميل يقوم بعمل مسلسل له فهذا تكريم لروح أحمد زكي.. عند رؤيتي لمحمد رمضان وهو يتحدث بطريقة أحمد زكي بتخض وأشعر بالقشعريرة".

يشار إلى أن محمد رمضان أعلن مؤخرا عن مشاركته بڤيلم يجسد خلاله خلاله حياة الإمبراطور أحمد ذكي ، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2021. وفي سياق منفصل شاركت الفنانة روچينا ومحمد رمضان في رمضان الماضي بمسلسل البرنس وحققوا من خلاله نجاحا كبيرا ، وذلك بمشاركة كوكبة من النجوم منهم نجلاء بدر ، أحمد زاهر ، أحمد داش ، إدورد ، نور اللبنانية وآخرين.

كشفت الفنانة روچينا عن رأيها في تجسيد النجم محمد رمضان السيرة الذاتية للإمبراطور الراحل أحمد زكي قائلة : أحمد زكي فنان عظيم وأثر في الوطن العربي، فهو مدرسة لا يمكن لأحد الوصول لها".