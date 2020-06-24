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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم SpongeBob SquarePants بعيدا عن السينمات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوال الفترة الماضية، كان عشاق فيلم SpongeBob SquarePants ينتظرون عرض الفيلم، حيث كان من المقرر اطلاق فيلم الرسوم المتحركة في 22 مايو ، ولكن تم تأجلها إلى 7 أغسطس بسبب جائحة فيروس كورونا .
SpongeBob SquarePants
وأعلنت باراماونت أن فيلم SpongeBob: Sponge On The Run في نهاية الامر، لن يتم إصداره في المسارح ستتم اتاحته علي المنصة الرقمية أوائل عام 2021 قبل البث على خدمة الاشتراك CBS All Access.
الفيلم بطولة، ريفز كيانو، توم كيني، بيل فاجيرباك، كلانسي براون، سيد لورنس ، رودجر بومباس، كارولين لورانس، جيل تالي، ماري جو كاتليتو لوري ألان.
SpongeBob: Sponge On The Run هو فيلم كوميدي أمريكي للمغامرة الحية والحركة الرسومية بالكمبيوتر مستوحى من المسلسل التلفزيوني للرسوم المتحركة سبونجبوب سكوير، وسيكون الفيلم متحركًا بالكامل في CGI منمق بدلاً من الرسوم المتحركة التقليدية ثنائية الأبعاد.
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