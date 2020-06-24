سميرة سعيد تستعيد الذكريات عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها الشخصى بموثع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديدا من إحدى حفلاتها فى الماضى.

كتبت سميرة سعيد " ايش جاب لجاب..

حبي انا من حبك انت.. "

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

والله بحبك قووووي

الله عليكي طول عمرك رائعة

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الله الله على صوتك واحساسك

يذكر أن الديفا سميرة سعيد انتهت من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوي"، بمدينة الجونة حيث صورت مشاهدها، والتي من المقرر أن تضاف إلى باقي العمل، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

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