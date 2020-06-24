سوسن بدر تنشر صورة نادرة من بداية مشوارها الفني

نشرت الفنانة سوسن بدر، صورتين لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، وجمعت الصورتين بين صورة قديمة لها في أوائل مشوارها الفنى وأخرى من أحدث جلسة تصوير .

وكتبت سوسن بدر قائلة: "دي وأنا في أول مشواري وكنت يادوب بحاول، ودي أنا بردو وانا لسه بحاول"

وكانت قد دخلت الفنانة سوسن بدر تريند جوجل بمجرد نشرها لصورة على صفحتها بموقع انستجرام.

وظهرت سوسن بدر خلال الصورة في أفضل حالتها، بجسم رياضي رشيق، لا يعبر عن تقدمها بالسن، وبشعرها الأبيض القصير التي تحرص مؤخرا أن تظهر به.

Advertisements

وشاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ونحب تانى لية"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد أخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري

قد يهمك أيضا:

كريم فهمى يهنئ أكرم حسني وأحمد فهمي بالمسلسل الجديد

سوسن بدر تؤكد أن "ونحب تاني ليه" متماسك الأحداث