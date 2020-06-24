نوال الزغبي تشارك جمهورها بفيديو جديد

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة نوال الزغبي فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وتظهر في الفيديو وهي تقوم بالاستعداد بوضع الميكب الخاص بها قبل الظهور علي الهواء مباشرة في احد البرامج.

نال الفيديو تفاعل كبير من متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى: متالقة يا ملكة الاحساس قمر احلي مطربة في الوطن العربي والعالم

نحببببك بزاف Advertisements يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة قد يهمك أيضا: نوال الزغبي تطل بـ بلوك جديد عبر "إنستجرام" أمير طعيمة يُعلن عن طرح "اللحظة الحلوة" لتامر حسني قريبًا

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