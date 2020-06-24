نوال الزغبي تعلّق على الأحوال السيئة التي يمر بها لبنان وماغي بو غصن تتدخّل

علّقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي على الأحوال السيئة التي تمر بها بلادها، خاصة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وخروج المواطنين بتظاهرات في وقت سابق على الحكومة، وسط تفاعل من نجوم الوسط الفني على مواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت الزغبي، عبر تويتر منشورا قالت فيه: "‏البلد انتهى والعالم جاعت وبعد 10 أيام ما رح يكون في كهرباء بالبلد... وخايفين على السمعة السيئة.. ما في أسوأ وأذل من هيك.. يا ضيعانك يا ‎لبنان".

وأقلقت نوال أصدقاءها بالعالم العربي بعد تلك التغريدة الهجومية على حكومة بلادها، ما دفع الفنانة ماغي بو غصن للتدخل للاطمئنان عليها، قائلة: "‏نوال حبيبتي شو في بالبلد ييي كلو تمام شو صايرلك متشائمة". جدير بالذكر أن الفنانة السورية أصالة نصري، كانت طلبت من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صداقتها عقب تصريحات الأخيرة في مقابلة متلفزة لها بأن أصالة ليست صديقة لها وأيضا ليست عدوة، موضحة أنها لا تحادثها هاتفيًا ولا يتغازلان في "تويتر" ولا يتقابلان.

وقالت أصالة في منشور لها عبر إنستغرام إنها لا بد أن تكون صديقة لنوال الزغبي بسبب وجود أصدقاء كثر مشتركين بينهما، إضافة إلى أنهما تتشاركان في القوة التي تتميزان بها بعد مرورهما بمرحلة الطلاق، مؤكدة أنها لا تنسى أكلة "التبولة" التي عزمتها عليها بمنزلها في لبنان.

وأوضحت نوال الزغبي أن أصالة فنانة كبيرة وتتمتع بصوت مميز، مبينة أنهما يشبهان بعضهما في مسألة الطلاق إلا أن أصالة أقوى في هذا الأمر، لافتة إلى أنها لم تبتعد مثلها.

وأعلنت نوال الزغبي في وقت سابق عن طلاقها رسميا بعد انفصال دام 12 عاما عن إيلي ديب وخلافاتهما المستمرة، ما جعل وائل كفوري ينتهز فرصة إعلانها الطلاق في أحد اللقاءات التلفزيونية، وتغزل بنوال الزغبي معبرا عن حبه لها في تغريدة: "إلي سنين بفتش وبسأل مين حبيبي أنا"، مضيفا: "اليوم عرفت مين هوّي حبيبي"، لترد عليه نوال الزغبي: "بحبك".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :