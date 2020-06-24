أحدث ظهور لـ إليسا داخل الإستوديو لإنهاء أعمالها القادمة

نشرت الفنانة إليسا , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة من داخل الإستوديو لتنهى بعض الاعمال القادمة لها , ظهرت فيها بهوت شورت وتوب .

علقت إليسا على الصورة " بقضى معظم الوقت في الاستوديو هذه الأيام. لا يمكنني الانتظار لإنهاء مزيج الأغاني لتسليم النسخة النهائية إلى @ audiorotana وتعيين تاريخ الإصدار ???? "

على الجانب الآخر حققت أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا، 6 ملايين و930 ألف، مقتربة من 7 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب، يوم 12 أبريل.

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية «قهوة الماضي»، كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن البوم اليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

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