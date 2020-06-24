رضوى الشربيني تشارك جمهورها بفيديو ساخر

القاهرة - لايف ستايل نشرت الإعلامية رضوى الشربيني فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت الشربيني فى فيديو ساخر وهى تتحدث فى الموبايل و تقول : "كان فيه مثل اسمه ان راح قرد ييجى غزال .. الغزال مجاش ممكن ترجع القرد لو سمحت".

وكتبت معلقة :" يغور القرد ويغور الغزال على فكرة".

ونال الفيديو تفاعل متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى: الغزال مجاش فعلا

عسوله جدا

والله انتى قمر

‎يذكر ان رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. Advertisements

‎وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس. قد يهمك أيضا: رضوى الشربيني تخطف الأنظار على البحر ريهام سعيد بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

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